بايرن ميونخ يدك شباك ماينز بسداسية مُذلة

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بايرن ميونخ

ماينز

حقق فريق بايرن ميونخ فوزًا ساحقًا على ضيفه ماينز، بستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الألماني (بوندسليجا).

وارتفع رصيد بايرن، حامل لقب بوندسليجا في المواسم الستة الأخيرة، رصيده إلى 60 نقطة، ليستعيد صدارة الترتيب، متفوقًا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، تجمد رصيد ماينز، الذي تلقى خسارته الأكبر في المسابقة هذا الموسم، وكذلك في تاريخ مواجهاته مع بايرن، عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم بايرن بهدف مبكر حمل توقيع نجمه البولندي روبرت ليفاندوفيسكي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف خاميس رودريجيز وكينجسلي كومان الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 33 و39.

وعاد خاميس رودريجيز للتسجيل من جديد، عقب إحرازه الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 51 و55، ليصبح النجم الأول للقاء دون منازع، بعدما سجل أول (هاتريك) في مسيرته مع بايرن، فيما اختتم ألفونسو ديفيز مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس لأصحاب الأرض في الدقيقة 70، محرزا أول هدف في مشواره مع الفريق الأحمر.

ويأتي هذا الفوز، ليخفف نسبيًا من حالة الإحباط التي عانت منها جماهير بايرن، التي شعرت بخيبة أمل كبيرة، عقب خروج الفريق من دور الستة عشر لبطولة دوري الأبطال، إثر خسارته القاسية 1/3 أمام ضيفه ليفربول الإنجليزي يوم الأربعاء الماضي.

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