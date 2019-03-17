مكافأة للاعبي الزمالك بعد التأهل الأفريقي

17 مارس 2019 - 09:49 م

قرر أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صرف مكافأة فورية للاعبي الفريق الأبيض، بعد التأهل لدور الـ8 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس في الخروج بنتيجة التعادل السلبي أمام فريق نصر حسين داي، بالمباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على "5 جولية" في الجزائر.

وانتهت المباراة الثانية بالمجموعة الرابعة التي يتواجد بها الزمالك بين فريقي جورماهيا الكيني وضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي بفوز الأول بهدف دون رد.

بتلك النتيجة تأهل الزمالك وجورماهيا لدور الـ8 من كأس الكونفدرالية، فيما ودع كل من نصر حسين داي الجزائري وبترو أتلتيكو منافسات المسابقة.