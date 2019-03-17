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بالفيديو.. عمرو دياب يتخلى عن دينا الشربيني

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احتفلت الفنانة دينا الشربيني، اليوم الأحد، بعيد ميلادها الذي يوافق 17 مارس، وظهرت وحيدة دون رفقة حبيبها الفنان عمرو دياب الذي تخلى عنها في هذه المناسبة ما دعم شكوك انفصالهما.

ونشر الممثل عمر السعيد فيديو من احتفاله مع دينا الشربيني بعيد ميلادها في أحد المطاعم.

وكان لافتًا، أنه وبالرغم من عدم حضور الهضبة لعيد الميلاد غير أن عمر السعيد الذي نشر فيديو من الحفل عبر حسابه على إنستجرام أن ينوه بطريقة غير مباشرة إلى استمرار علاقتهما.

حيث علق عمر على الفيديو قائلا: “Happy Birthday DouDou !  وعلى رأى الهضبة يتعلموا يتعلموا!

ومؤخرًا انتشرت تقارير صحفية عدة تتساءل عما إذا كان "شهر عسل" العلاقة بين "عمرو" و"دينا" مازال مستمراً أم لا بعد غيابها عن الظهور معه في أكثر من مناسبة مؤخراً.

"دينا" التي عرفها الجمهور من خلال برنامج شبابيك الذي قدمته على قناة دريم عام 2006، غابت مؤخراً عن حفل الفنان عمرو دياب الذي أقامه بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات مهرجان "فورمولا -إيه الدرعية"، ثم غابت مجدداً عن حفل رأس السنة الذي أحياه "دياب" بجزيرة المارية بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وحسب موقع- سيدتي- فقد حاولت التواصل مع الفنانة دينا الشربيني، التي فضلت عدم الحديث سواء بالإيجاب أو النفي، مفضلةً الإبتعاد تماماً عن الأضواء في الوقت الراهن، وهو ما يزيد الشكوك حول وجود خلاف بينها وبين الفنان عمرو دياب بعد قصة حب طويلة أكدتها السوشيال ميديا طويلاً، وبعد أن أعلنها "الهضبة" خلال حفل أقيم مؤخرًا في جامعة مصر الدولية بجانبه على المسرح بأنها المقصودة من أغنية "برج الحوت".




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