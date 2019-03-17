تعليق ناري لـ"أديب" على إقالة نائب رئيس السكة الحديد

علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار المهندس كامل الوزير وزير النقل، بإقالة نائب رئيس هيئة السكة الحديد، قائلا: "يبدو أن شهر العسل بين كامل الوزير والسكة الحديد انتهى".



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن جولات المهندس كامل الوزير أثبت أن الدولة تنفق على التحسين، ولكن "الفلوس راحت في المجاري"، لافتا إلى أن الوزير اكتشف أن هناك سيارات جولف لنقل الركاب في محطة مصر ولكن لا يتم استخدامها.

