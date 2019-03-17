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عمرو أديب

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تعليق ناري لـ"أديب" على إقالة نائب رئيس السكة الحديد

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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أديب: "كامل الوزير مقبل على مشكلة كبرى لهذا السبب"

علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار المهندس كامل الوزير وزير النقل، بإقالة نائب رئيس هيئة السكة الحديد، قائلا: "يبدو أن شهر العسل بين كامل الوزير والسكة الحديد انتهى".
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن جولات المهندس كامل الوزير أثبت أن الدولة تنفق على التحسين، ولكن "الفلوس راحت في المجاري"، لافتا إلى أن الوزير اكتشف أن هناك سيارات جولف لنقل الركاب في محطة مصر ولكن لا يتم استخدامها.
وتساءل "أديب"، إلى متى ستظل الدولة تضخ أموال للتحسين ويتم ابتلاعها؟"، مضيفا: "كامل الوزير في كفاح ونضال للتحسين، وإحنا وراه"، مشيدا بتصريح الوزير بشأن التعامل مع المفسدين، موجها رسالة للوزير: "اضرب بقوة، وبيد من حديد".


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