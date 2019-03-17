إعصار زيمبابوي يحصد أرواح 65 شخصا

17 مارس 2019 - 10:30 م

أعلنت سلطات زيمبابوي، الأحد، أن نحو 65 شخصا لقوا مصرعهم جراء إعصار استوائي وأمطار غزيرة تضرب شرقي البلاد، قرب الحدود مع موزمبيق.



جاء ذلك في تصريح صحفي لـ"جوشوا ساكو"، عضو مجلس منطقة تشيمانيماني الأكثر تأثرا بالإعصار.



وأضاف "ساكو" أن عددا كبيرا من الأشخاص لقوا مصرعهم جراء انهيار العديد من المنازل. مؤكدا استمرار أعمال البحث والإنقاذ، دون الإشارة إلى عدد المفقودين.



وقالت وزارة الإعلام، عبر تويتر، إن رئيس البلاد "إيمرسون منانجاجوا" قطع زيارة يجريها إلى الإمارات، للوقوف على التطورات في البلاد.

