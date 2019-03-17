» إثيوبيا تكشف ملابسات جديدة بشأن تحطم الطائرة المنكوبة

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أعلنت وزير المواصلات الإثيوبية دغماويت موغيس، الأحد، أن ملابسات تحطم الطائرة الإثيوبية مماثلة لحادث سقوط الطائرة الإندونيسية أكتوبر الماضي، وكلاهما من طراز بوينغ "737" ماكس 8.
وأوضحت موغيس، في مؤتمر صحفي، أن البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من مسجل بيانات رحلة الطائرة الإثيوبية المنكوبة تظهر "تشابها واضحا" مع حادثة تحطم الطائرة الإندونيسية، أكتوبر /تشرين الأول الماضي.
وقالت الوزيرة الإثيوبية إن حكومة بلادها تعتزم إصدار نتائج مفصلة للتحقيق الجاري بشأن سقوط الطائرة، خلال شهر واحد.
وأضافت أن "الصندوق الأسود للطائرة تم العثور عليه بحالة جيدة مكنتنا من استخراج تقريبا جميع البيانات المسجلة من داخله".
ويرجح خبراء طيران فرنسيين أن تحطم الطائرة الإثيوبية كان بسبب عيب في نظام التثبيت الآلي، الذي تم إلقاء اللوم عليه في أول كارثة تتعلق بهذا النوع من الطائرات في إندونيسيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقررت نحو 50 دولة وعدد من الشركات العملاقة، تعليق استخدام طائرات بوينغ الأمريكية، "طراز 737 ماكس" منذ الحادثة.
ولقي157 شخصا مصرعهم، الأحد، في تحطم طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية، بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار العاصمة أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.
وتعتبر الكارثة، الثانية خلال الأشهر الخمسة الأخيرة بالنسبة للطائرات من ذات الطراز، بعد كارثة الطائرة التابعة لشركة "ليون إير" للخطوط الإندونيسية في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأسفرت حادثة سقوط الطائرة الإندونيسية عن مصرع 189 شخصا، حسب السلطات المحلية. 

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