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وقفة في بيت لحم تندد بـ"مجزرة المسجدين" في نيوزيلندا

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مجزرة نيوزيلندا

المصريون ووكالات

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ندد عشرات الفلسطينيين، مساء الأحد، بالمجزرة التي طالت مصلين بمسجدين في نيوزيلندا، الجمعة الماضي.
الوقفة انتظمت أمام "مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين"، في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية بدعوة من شخصيات ومؤسسات محلية.
ورفع المشاركون فيها لافتات تدين الهجوم الإرهابي، وتطالب بحماية المسلمين والمساجد.
وعلى هامش مشاركته في الوقفة، قال مفتي بيت لحم، عبد المجيد العمارنة، للأناضول، إن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته يستنكر ويدين الاعتداء الإرهابي في نيوزيلندا.
وطالب العمارنة بضرورة تكاثف الجهود للحيلولة دون تكرار مثل هذا الاعتداءات، ومحاسبة مرتكبيها.
ووصف مجزرة المسجدين بـ"التطهير العرقي بحق المسلمين".
والجمعة، استهدف هجوم إرهابي مزدوج مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية، أثناء صلاة الجمعة، ما خلف أكثر من 50 قتيلا، وعشرات الجرحى، وفق محصلة أولية غير رسمية. -

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