تيريزا ماي: لا مكان لليمين المتطرف الحاقد في مجتمعنا

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قالت رئيسة الوزارء البريطانية، الأحد، تعليقًا على محاولة قتل شاب في المملكة المتحدة من قبل يميني متطرف، إنه "لا مكان لتطرف اليمين المتطرف في مجتمعنا".
جاء ذلك في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، أشادت فيها بتعامل سلطات البلاد مع ما وصفته بـ"الحادث الإرهابي" في ستانويل، جنوبي البلاد.
وقالت ماي "أقدم شكري لخدمات الطوارئ على تعاملهم مع الحادث الإرهابي في ستانويل. أفكاري مع الشاب الجريح، وعائلته وأصدقائه".
وأضافت: "لا مكان لتطرف اليمين المتطرف الحاقد الخسيس في مجتمعنا".
وذكرت صحيفة "ذا صن" المحلية، في وقت الأحد، أن الشرطة تلقت بلاغًا عن قيام رجل خمسيني قرب مطار هيثرو بأعمال تخريبية وإطلاقه هتافات عنصرية، وبعيد ذلك، تم الإبلاغ عن شخص تعرض لعملية طعن.
وتعتقد الشرطة أن المشتبه بالاعتداء هو نفسه الذي نسب إليه السلوك العدواني، بحسب المصدر نفسه.
وأوقفت الشرطة الرجل الخمسيني، ووضعته رهن الاحتجاز إثر الحادثة، كما تم نقل الضحية، البالغ من العمر 19 سنة، إلى المستشفى بعد إصابته بجروح، لكن حياته ليست في خطر.
وقالت شرطة مكافحة الإرهاب، في بيان لها، إن "الهجوم يحمل صفات حدث إرهابي مستلهم من اليمين المتطرف، وبالتالي اعتبر حادثاً إرهابياً". 

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