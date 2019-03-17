تقارير عبرية تفجر مفاجأة جديدة عن منفذ مجزرة نيوزيلندا

17 مارس 2019 - 11:14 م

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الإرهابي الأسترالي، برينتون هاريسون تارانت، منفذ مجزرة المسجدين بمدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، زار إسرائيل في عام 2016.



وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية (خاصة)، مساء الأحد، إن تارانت دخل إلى إسرائيل عبر مطار "بن غوريون" في 25 من أكتوبر/ تشرين الأول 2016 بجواز سفره الأسترالي.

وأشارت القناة إلى أنه حصل على تأشيرة آنذاك لمدة 3 أشهر، ولكنه زار إسرائيل لمدة 9 أيام فقط، قادما حينها من تركيا.

وحسب القناة، لم يعثر خلال الزيارة على أي شبهات ضد الإرهابي الأسترالي.