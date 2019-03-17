نتنياهو: هذا هو الشرط الوحيد للتهدئة مع حماس

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه «إذا ساد الهدوء سنعود إلى محادثات التهدئة مع حركة حماس بوساطة مصرية».



وكان نتنياهو قد لفت، في تصريحات بعد جلسة الحكومة الإسرائيلية، الأحد، إلى «أننا في أوج عملية لملاحقة الإرهابيين بعد عملية سلفيت، وأشد على أيدي جنود الجيش الإسرائيلي وعناصر الشاباك الذين يلاحقون الإرهابيين، أنا متأكد بأنهم سيلقون القبض عليهم وسنحاسبهم مثلما فعلنا في جميع الحالات السابقة».

وكان نتنياهو قد لفت، في تصريحات بعد جلسة الحكومة الإسرائيلية، الأحد، إلى «أننا في أوج عملية لملاحقة الإرهابيين بعد عملية سلفيت، وأشد على أيدي جنود الجيش الإسرائيلي وعناصر الشاباك الذين يلاحقون الإرهابيين، أنا متأكد بأنهم سيلقون القبض عليهم وسنحاسبهم مثلما فعلنا في جميع الحالات السابقة».