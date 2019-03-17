نتنياهو: هذا هو الشرط الوحيد للتهدئة مع حماس

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه «إذا ساد الهدوء سنعود إلى محادثات التهدئة مع حركة حماس بوساطة مصرية».
وكان نتنياهو قد لفت، في تصريحات بعد جلسة الحكومة الإسرائيلية، الأحد، إلى «أننا في أوج عملية لملاحقة الإرهابيين بعد عملية سلفيت، وأشد على أيدي جنود الجيش الإسرائيلي وعناصر الشاباك الذين يلاحقون الإرهابيين، أنا متأكد بأنهم سيلقون القبض عليهم وسنحاسبهم مثلما فعلنا في جميع الحالات السابقة».
وأوضح أن «إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على أراضينا خلال نهاية الأسبوع، حماس تتحمل المسؤولية عن كل هجوم ينطلق من قطاع غزة، سواء كان متعمدًا أو عن طريق الخطأ»، مشيرًا إلى أنه «لهذا السبب أوعزت بمهاجمة 100 هدف إرهابي تابع لحماس، فالجيش سدد لها ضربة مؤلمة، وعند الحاجة سنصعّد من حدة هذه الغارات، بغية مواصلة ضمان تحقيق الأمان للمواطنين الإسرائيليين».
وأكد نتنياهو أنه «سيصل إسرائيل هذا الأسبوع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سأبحث معه جهودنا لمنع التموضع العسكري الإيراني في سوريا وفوق كل شيء آخر، سنبحث الجهود لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية».

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