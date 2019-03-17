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9 توصيات لـ"السيسي" بملتقى الشباب العربي والأفريقي

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السيسي
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المصريون ـ متابعات

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أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من التوصيات في ختام ملتقى الشباب العربي الأفريقي، المنعقد في أسوان، لتحقيق مزيد من التكامل والتواصل بين دول أفريقيا.
وأشار الرئيس السيسي، خلال كلمته في ختام الملتقى، إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتعليم، بإتاحة بنك المعرفة المصري للباحثين من العرب وأفريقيا، بالإضافة إلى تكليفه بتأسيس مجلس تعاون بين الجامعات العربية الأفريقية.
كما أعلن الرئيس السيسي إطلاق مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سي لمليون أفريقي، وتابع: «إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة 100 مليون صحة لفحص صيوف مصر من المقيمين وليس اللاجئين».
وتابع الرئيس السيسي التوصيات قائلًا: «قيام إدارة المنتدى بتشكيل فريق عمل من الشباب العربي والأفريقي لتحقيق فرص التكامل العربي الأفريقي في كل المجالات وتقديمها للجهات المعنية»، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل من إدارة المنتدى لوضع رؤية شبابية لآليات التعامل مع قضايا التطرف والاستقطاب الفكري للقضاء على الإرهاب».
كما كلف السيسي إدارة المنتدى بالتجهيز لانعقاد ملتقى مصر والسودان لتعزيز التكامل بين البلدين على مبدأ أخوية وادي النيل، متابعًا: «إعداد مصر لورقة يتم طرحها على القمة العربية الأفريقية المقبلة تضمن مقترحات لإنشاء سوق عربية أفريقية مشتركة، وسوق تمويل بنية التواصل الأفريقي في مجالات الطرق والسكك الحديدية والكهرباء»، بجانب إنشاء آلية عربية أفريقية لمكافحة الإرهاب.
ودعا السيسي إلى الاهتمام بتوظيف المنصات الإعلامية العربية الأفريقية لإزالة الصورة الذهنية الخاطئة عن العلاقات الأفريقية العربية، وأخيرًا تمكين الشباب والمرأة، وإعدادهم وتأهيلهم للارتقاء بالتعليم.
وجاءت التوصيات على النحو الآتي:
– إتاحة بنك المعرفة المصري للباحثين العرب والأفارقة.
– تكليف مجلس الوزراء بتأسيسي مجلس تعاون بين الجامعات العربية والأفريقية.
– إطلاق مبادرة للقضاء على فيروس سي لمليون أفريقي.
– إطلاق مبادرة 100 مليون صحة لفحص ضيوف مصر المقيمين وليس اللاجئين.
– لجنة من الشباب العربي والأفريقي لتحقيق فرص التكامل بكافة المجالات وتقديمها للمسؤولين.
– فريق عمل لوضع رؤية شبابية للتعامل مع قضايا التطرف والقضاء على الإرهاب.
– التجهيز لانعقاد ملتقى مصر والسودان لتعزيز التكامل بين البلدين.
– ورقة عمل مصرية تضمن إنشاء سوق عربية أفريقية مشتركة والتواصل بين دول القارة.
– إنشاء آلية عربية أفريقية لمكافحة الإرهاب.


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