» عمرو أديب يوجه رسالة نارية لقيادات "حماس"

17 مارس 2019 - 11:30 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على مظاهرات أهل غزة ضد غلاء المعيشة، وارتفاع الضرائب في غزة، مشيرا إلى أن حركة حماس ردت على تلك المظاهرات بحملة اعتقالات واسعة، مضيفا أن غزة تعيش ربيع عربي.



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه لأول مرة نرى حركة مقاومة تضرب في أهلها، منوهًا بأن هناك طرف ما يريد إنهاء الدور المصري في المصالحة الفلسطينية.

