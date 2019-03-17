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عمرو أديب يوجه رسالة نارية لقيادات "حماس"

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علق الإعلامي عمرو أديب، على مظاهرات أهل غزة ضد غلاء المعيشة، وارتفاع الضرائب في غزة، مشيرا إلى أن حركة حماس ردت على تلك المظاهرات بحملة اعتقالات واسعة، مضيفا أن غزة تعيش ربيع عربي.
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه لأول مرة نرى حركة مقاومة تضرب في أهلها، منوهًا بأن هناك طرف ما يريد إنهاء الدور المصري في المصالحة الفلسطينية.
ووجه رسالة إلى قيادة حركة حماس، قائلا: "أكلوا الناس، أعطوهم مما أعطاكم الله... الناس وجت".


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