"أديب" عن ترحيل تركيا 12 إخواني لمصر: "هيبعتوا الزبالة"

علق الإعلامي عمرو أديب، على إعلان تركيا احتجاز 12 من شباب الإخوان لتسليمهم لمصر، قائلا: "الحداية مبتحدفش كتاكيت.. هيبعتوا الزبالة، مش هيبعتوا الزغلول الكبير".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن قيادات الإخوان في جينيف، وتركيا، وغيرها من الدول لم يتخذوا أي تصرف قوي تجاه ما أعلنته تركيا، مضيفا: "القيادة الإخوانية تبيع أمها".

