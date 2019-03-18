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ترامب يوجه انتقادات جديدة للسناتور الراحل جون ماكين

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ترامب وماكين
ترامب وماكين

المصريون ووكالات

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ترامب: العقوبات قادمة يوم الإثنين

وجّه الرئيس الأميركي، الأحد، لليوم الثاني على التوالي انتقادات حادة للسناتور الجمهوري الراحل جون ماكين على خلفية تقارير بتقديم أحد مساعديه ملفا يتضمّن اتّهامات بارتباط دونالد ترامب بروسيا في 2016.
وكان ترامب هاجم ماكين، أمس، ما استدعى ردا عنيفا من ابنة السناتور الجمهوري الراحل ميغان.
وكان ماكين من أشد منتقدي ترامب وقد بقي معارضا للملياردير الأميركي حتى وفاته في أغسطس 2018 جراء إصابته بسرطان في الدماغ.
ونقل ترامب عن المحقق المستقل كين ستار، قوله إنها "وصمة عار كبيرة" لماكين أن يكون قد ساهم على ما يبدو في نشر الملف الذي جمعه الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستيل بتمويل من حملة المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.
والكثير من الاتّهامات الواردة في الملف الذي بات يعرف باسم "ملف ستيل" حول وجود روابط بين حملة ترامب وروسيا ثبتت صحّتها، على الأقل جزئيا، لكن أخطرها لم يثبت حتى الآن.
وجاء رد الفعل الغاضب من ترامب بعد أن افادت شبكة "فوكس نيوز" بأن وثائق قضائية كُشفت مؤخرا أظهرت تسريب أحد مساعدي ماكين للملف إلى مكتب التحقيقات الفدرالي وعدة وسائل إعلام.
والأحد واصل ترامب هجومه كاتبا على تويتر: "إذاً كان بالفعل (بحسب ما أثبتته وثائق المحكمة) جون ماكين - الأخير في صفه- من أرسل الملف المزيف إلى مكتب التحقيقات الفدرالي ووسائل الإعلام على أمل أن يُنشر قبل الانتخابات".
وتابع الرئيس الأميركي "هو والديموقراطيون معا فشلوا "كالعادة" حتى الإعلام المضلل رفض هذه التفاهات".
وقد ردّت ابنة ماكين على ترامب عبر تويتر وكتبت في تغريدة "لن يحبّك أحد كما أحبوا والدي"، متمنّية لو استطاعت قضاء مزيد من الوقت مع والدها وداعية ترامب إلى "قضاء مزيد من الوقت مع عائلته بدلا من الهوس بوالدي على تويتر".
وكان ماكين الذي توفي عن 81 عاما أحد أشد معارضي ترامب، وقد أوصى بعدم حضوره جنازته.
في المقابل وصف ترامب، الذي لم يلتحق بالخدمة العسكرية ماكين بأنه "ليس بطل حرب" بما أنه أسر في فيتنام.

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