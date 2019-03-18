إلقاء القبض على شخص نشر لقطات لمذبحة نيوزيلندا

18 مارس 2019 - 12:20 ص

ألقت الشرطة النيوزيلندية القبض على شخص لسبب يتعلق بمشاركته لقطات لمذبحة المسجدين، على وسائل التواصل الاجتماعي.



ونشرت وسائل الإعلام المحلية، الأحد، أن الشرطة ألقت القبض على شخص يبلغ من العمر 22 عاما، في إطار التحقيقات المتعلقة بالهجوم.



وأضافت أن الشخص مُتهم بانتهاك قانون تصنيف أفلام الفيديو والمنشورات.



ولم تنشر الشرطة أي معلومات حول هوية وتهمة الشخص، الذي سيمثل أمام المحكمة غدا.



وقال بيان أصدرته الشرطة النيوزلندية "نريد أن نذكّر مواطنينا أن تنفيذ ونشر مقاطع ذات محتوى يعاقب عليه بالسجن، يعد جريمة".



وكانت مقاطع فيديو للهجوم تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر.



وأعلن فيسبوك أنه أزال خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى بعد الهجوم، 1.5 مليون مقطع فيديو متعلق به، ومنع 1.2 مليون فيديو خلال مرحلة التحميل.

