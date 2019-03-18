» مهاتير محمد يحذر من هذا الأمر الخطير

حذر رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، من مغبة الانتقام للهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا قائلا "سيكون عملا أسوأ".



جاء ذلك في كلمة ألقاها مهاتير في مسابقة لتلاوة القرآن الكريم، وفق وكالة برناما الماليزية الرسمية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مهاتير في مسابقة لتلاوة القرآن الكريم، وفق وكالة برناما الماليزية الرسمية.