» مهاتير محمد يحذر من هذا الأمر الخطير

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حذر رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، من مغبة الانتقام للهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا قائلا "سيكون عملا أسوأ".
جاء ذلك في كلمة ألقاها مهاتير في مسابقة لتلاوة القرآن الكريم، وفق وكالة برناما الماليزية الرسمية.
وأضاف "الهجوم الإرهابي اللاإنساني في كرايست تشيرتش أوجع قلوب المسلمين".
والجمعة، استهدف هجوم إرهابي مسجدين بمدينة "كرايست تشيرتش"، أثناء الصلاة، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة 50 آخرين، حسب أحدث البيانات الرسمية، فيما تمكنت السلطات من توقيف المنفّذ، وهو أسترالي يدعى "بيرنتون هاريسون تارانت". -

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