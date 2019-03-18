فوز مثير لانتر ميلان في ديربي الغضب بـ "الكالتشيو"

18 مارس 2019 - 12:10 ص

حقق فريق انتر ميلان، الأحد، فوزا مثيرا على جاره ومضيفه فريق ميلان بثلاثة أهداف لهدفين في ديربي الغضب أو ما يعرف أيضا بديربي ميلانو، في ختام مباريات الجولة الثامنة والعشرين للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).



جاءت بداية المباراة سريعة ومشتعلة من جانب انتر ميلان، الذي تقدم مبكرا بهدف عن طريق الأوروغواياني ماتياس فيتشينو في الدقيقة 3 من زمن اللقاء.



الهدف أشعل المباراة، والتي شهدت قوة كعادتها وإثارة كبيرة بين الفريقين خاصة في منطقة وسط الملعب، وانتهى الشوط الأول بتقدم الانتر بهدف وحيد.



وزادت لإثارة مع الشوط الثاني، ونجح انتر ميلان في إضافة الهدف الثاني عبر الهولندي ستيفان دي فري في الدقيقة 51 من زمن المباراة.



ولم يمر بعدها أكثر من 6 دقائق فقط حتى نجح ميلان في تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول عن طريق الفرنسي تيموي باكايوكو.



لم ينتظر انتر ميلان كثيرا حتى حصل على ضربة جزاء أحرز منها الهدف الثالث عبر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 67 من زمن اللقاء.



زادت محاولات ميلان بشكل كبير بحثا عن تقليص الفارق، ونجح بالفعل في إحراز الهدف الثاني عن طريق الأرجنتيني ماتيو موساشيو في الدقيقة 71 من زمن المباراة.



تواصلت الإثارة بعد الهدف، خاصة من ميلان الذي زاد من ضغطه بحثا عن التعادل، ولكن لم ينجح في النهاية لينتهي اللقاء بفوز هام لانتر ميلان.



بهذه النتيجة، ارتقى انتر ميلان للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، بفارق نقطتين عن ميلان صاحب المركز الرابع.

