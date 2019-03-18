ميسي يقود برشلونة للتحليق بقمة الدوري الإسباني

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قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأحد، فريقه برشلونة لتحقيق فوز كبير على مضيفه ريال بتيس بأربعة أهداف لهدف، في ختام مباريات الجولة الثامنة والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).
وسجل ميسي ثلاثة أهداف لبرشلونة في الدقائق 18 و45+2 و85، وجاء الهدف الرابع للفريق الكتالوني عبر الأوروغواياني لويس سواريز في الدقيقة 63.
فيما جاء هدف ريال بيتيس الوحيد عن طريق لورينزو مورن في الدقيقة 82.
بهذه النتيجة، ابتعد برشلونة بعيدًا بقمة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة بعد أن وسع الفارق مع أتلتيكو مدريد أقرب منافسيه لـ 10 نقاط كاملة ولـ12 نقطة مع غريمه التقليدي ريل مدريد.
بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 39 نقطة في المركز الثامن. -

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