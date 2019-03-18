الكشف عن تطورات جديدة للحالة الصحية لـ فيفي عبده

كشفت الفنانة فيفي عبدة، عن آخر تطورات حالتها الصحية. حالة فيفي عبده الصحية
وقامت "عبده" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام" بنشر صورة لها وعلقت عليها مُطمئنة متابعيها على حالتها الصحية، حيث كتبت: “الحمد لله رب العالمين، أنا صحتي ابتدت تتحسن شوية، وعاوزة أشكركم جداً كل الفانز، وزمايلي، وأصحابي، وأهلي على حبكم واهتمامكم ليا”.
تابعت: ” وأنا أسفه لو مقدرتش أرد على كل المكالمات والرسايل اللي جتلي، بحبكم جداً وربنا يخليكم ليا”.
جدير بالذكر أن فيفي عبده، كانت قد أعلنت أمس السبت، عن إصابتها بوعكة صحية شديدة، بعد أن نشرت صورة على “إنستجرام” كُتب بها سورة الفلق وسورة الإخلاص وسورة الناس، وآية الكرسي، وعلقت عليها: “ادعولي أنا عيانة بموت، ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يارب العالمين أمين”.