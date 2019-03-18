» لهذا السبب طالب مؤسس "واتساب" بحذف "فيسبوك"

18 مارس 2019 - 12:47 ص

طالب أحد مؤسسي تطبيق “واتساب” بريان أكتون، بحذف تطبيق فيسبوك، وذلك لمحاولة إضعاف أهداف الشركة التي تستغل خصوصية المستخدمين في تحقيق الإيرادات المالية، على حد قوله. مؤسس واتساب



ووفقًا لـ موقع “الحرة” فقد قال خلال حديث في جامعة ستانفورد، إن بيعه تطبيق واتساب لفيسبوك في 2014 بمبلغ 19 مليون دولار، لم يكن قرارا يستطيع التحكم به لوحده، إلا أنه آثر الخروج في 2017 بعدما علم أن الشركة تستهدف تحقيق أرباح بعشرات مليارات الدولارات اعتمادا على بيانات الخصوصية للمستخدمين، حسب ما نقل عنه موقع “بزفيد” المتخصص بالتقنية.



كما أشار إلى أن أسوأ ما في هذا النوع من الشركات أن قوتها تنبع من المستخدمين الذين يقومون بشراء الأجهزة التقنية ومن ثم التسجيل في شبكات التواصل الاجتماعي.



في نفس السياق، كانت آخر تغريدة لأكتون على حسابه في تويتر في مارس 2018، حيث كتب فيها “إنه الوقت لحذف فيسبوك”.

