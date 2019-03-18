» الأرصاد تحذر المواطنين من طقس نهاية الأسبوع

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أكد ممدوح شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استقرارا نسبيا في حالة الطقس على جميع الأنحاء منذ الساعات الأولى من الصباح، مشيرا إلى أن الطقس يميل للاعتدال ولكنه أثناء ساعات النهار يميل لسطوع أشعة الشمس، وتسجل درجة الحرارة 21 درجة مئوية.
وأوضح "شاهين" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن الطقس سيشهد خلال الأيام المقبلة ارتفاعا تدريجيا وطفيفا لدرجات الحرارة، لافتا إلى أن هناك تراجعا في فرص سقوط الأمطار حيث تنحصر فقط في السواحل الشمالية الشرقية.
وأضاف أن هناك هدوءا في سرعات الرياح على جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن الملاحة البحرية ستكون معتدلة على سواحل البحر المتوسط والمضطرب خلال الـ48 ساعة الأخيرة، مفيدا بأن الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة سيستمر حتى نهاية فصل الشتاء، والذي سينتهي نهاية الأسبوع الحالي.
ونصح مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة تجنبا لتقليل مستوى الرؤية الأفقية أثناء تكون الشبورة المائية، والتحكم في عجلة القياذة من النزلاق، بخاصة في المناطق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

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