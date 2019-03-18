طريقة القتل الصادمة لعارضة أزياء عربية بعد علاقتها مع زعيم دولة

18 مارس 2019 - 06:10 ص

علق الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - على وفاة عارضة الأزياء المغربية إيمان فاضل قبل الإدلاء بشهادتها ضد رئيس الوزراء الأيطالي السابق سلفيو بيرلسكوني ، مضيفا: "دا موت غريب".



وقال "أديب" في برنامجه المذاع على فضائية "MBC مصر" : "بيرلسكوني كان عنده فضايح بوجود علاقات مع بنات قاصرات ، والوحيدة اللي قررت تخرج وتدلي بشهادتها اللي بتدين بيرلسكوني كانت عارضة أزياء مغربية اسمها إيمان فاضل".



وأضاف: "وقبل ما تروح تشهد تم قتلها .. والوفاة تمت في ظروف غامضة .. قتل على نضيف .. واكتشفوا مواد مشعة في جسمها من ضمنها الكوبلت".







