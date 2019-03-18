طريقة القتل الصادمة لعارضة أزياء عربية بعد علاقتها مع زعيم دولة

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بيرلسكوني

علق الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - على وفاة عارضة الأزياء المغربية إيمان فاضل قبل الإدلاء بشهادتها ضد رئيس الوزراء الأيطالي السابق سلفيو بيرلسكوني ، مضيفا: "دا موت غريب".

وقال "أديب" في برنامجه المذاع على فضائية "MBC مصر" : "بيرلسكوني كان عنده فضايح بوجود علاقات مع بنات قاصرات ، والوحيدة اللي قررت تخرج وتدلي بشهادتها اللي بتدين بيرلسكوني كانت عارضة أزياء مغربية اسمها إيمان فاضل".

وأضاف: "وقبل ما تروح تشهد تم قتلها .. والوفاة تمت في ظروف غامضة .. قتل على نضيف .. واكتشفوا مواد مشعة في جسمها من ضمنها الكوبلت".



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