اقفل مصانع قلة الأدب .. لآخر مرة بقولهالك

أحمد عادل شعبان
وجه رئيس نادي الزمالك رسالة لمحمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي - مؤكدًا أن ما حدث في مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري لن يمر مرور الكرام.
وأضاف في مداخلة مع قناة "المحور" : "لن أسمح بسبي أو بسب النادي الذي يعد مسؤولا مني ".
وأضاف: "لو قامت جماهير الزمالك بسب الخطيب خلال الأيام المقبلة فلن أستطيع الحديث أو استنكار الأمر".
وتابع: "لآخر مرة أقولها، من فضلك يا خطيب، أغلق مصانع -قلة الأدب- التي تحدث في الأهلي، نريد أن تلتف الجماهير بجميع الانتماءات حول المنتخب في بطولة أفريقيا، لا نريد حرب".
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