اقفل مصانع قلة الأدب .. لآخر مرة بقولهالك

18 مارس 2019 - 06:22 ص

وجه رئيس نادي الزمالك رسالة لمحمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي - مؤكدًا أن ما حدث في مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري لن يمر مرور الكرام.



وأضاف في مداخلة مع قناة "المحور" : "لن أسمح بسبي أو بسب النادي الذي يعد مسؤولا مني ".



وأضاف: "لو قامت جماهير الزمالك بسب الخطيب خلال الأيام المقبلة فلن أستطيع الحديث أو استنكار الأمر".



وتابع: "لآخر مرة أقولها، من فضلك يا خطيب، أغلق مصانع -قلة الأدب- التي تحدث في الأهلي، نريد أن تلتف الجماهير بجميع الانتماءات حول المنتخب في بطولة أفريقيا، لا نريد حرب".

