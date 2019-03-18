سر امتناع صلاح عن تسديد ركلة جزاء ليفربول أمس

أحمد عادل شعبان
كشف يورجن كلوب - المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي - عن أسباب امتناع نجمنا المصري محمد صلاح عن تسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها زميله ساديو ماني في مباراة فولهام.
وقال "كلوب" في المؤتمر الصحفي: "محمد صلاح امتنع عن تسديد ركلة الجزاء نظرا لوجود ترتيب معين للتسديد في الفريق".
وأضاف: "جيمس ميلنر هو المسؤول الأول عن تسديد ركلات الجزاء ، حين يكون في الملعب فهو الذي سيسدد ولا يصح لأحد أن يتقدم غيره".
وتابع: "لا شك في قدرة ميلنر على تسديد ركلات الجزاء ، من يعلم ؟ ربما تغيرت النتيجة للأسوأ لو لم يكن ميلنر هو المسدد".
وفاز ليفربول على فولهام بهدفين مقابل هدف في منافسات البرميرليج.
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