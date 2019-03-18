سر امتناع صلاح عن تسديد ركلة جزاء ليفربول أمس

18 مارس 2019 - 07:24 ص

كشف يورجن كلوب - المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي - عن أسباب امتناع نجمنا المصري محمد صلاح عن تسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها زميله ساديو ماني في مباراة فولهام.



وقال "كلوب" في المؤتمر الصحفي: "محمد صلاح امتنع عن تسديد ركلة الجزاء نظرا لوجود ترتيب معين للتسديد في الفريق".



وأضاف: "جيمس ميلنر هو المسؤول الأول عن تسديد ركلات الجزاء ، حين يكون في الملعب فهو الذي سيسدد ولا يصح لأحد أن يتقدم غيره".



وتابع: "لا شك في قدرة ميلنر على تسديد ركلات الجزاء ، من يعلم ؟ ربما تغيرت النتيجة للأسوأ لو لم يكن ميلنر هو المسدد".



وفاز ليفربول على فولهام بهدفين مقابل هدف في منافسات البرميرليج.