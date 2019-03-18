» كلوب: توقف صلاح عن التسجيل مشكلة سيحلها منتخب بلاده

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صلاح وكلوب
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صلاح

كلوب

أكد يورجن كلوب - المدير الفني لفريق ليفربول - أن توقف نجمنا المصري محمد صلاح عن التسجيل ليس مشكلة كبيرة.

وقال "كلوب" في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "هذه هي حياتنا .. مرة تتألق ومرة لا تكون موفق .. الناس تشيد بك حين تكون موفقا وتتخذ قرارات جيدة داخل الملعب".

وأضاف: "في أغلب الأحيان أكون راضيا عن مستوى محمد صلاح .. ربما كان بإمكانه تأدية الأفضل في مباراة فولهام لكن في المحصلة أداؤه جيد ، وأي مهاجم في العالم يمكن أن يتوقف عن التسجيل لفترة".

وتابع: "أعتقد أن محمد صلاح بحاجة للراحة وهذا سيحدث من خلال التوقف الدولي الذي سيستفيد منه منتخب بلاده وبالتالي صلاح سيحصل على الراحة اللازمة وكل شيء سيعود كما كان".

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