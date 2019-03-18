» عارضة أزياء عالمية: قلبي مع إخوتي المسلمين بكل مكان

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جيجي حديد
جيجي حديد

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جيجي حديد

نعت عارضة الأزياء العالمية "جيجي حديد" وفاة ما يقرب من 50 مسلما في هجوم نيوزلندا الإرهابي الذي استهدف مسجدين.

وقالت "جيجي" في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : "قلبي مع أشقائي وشقيقاتي المسلمين في كل بقاع الأرض، وكل من تأثر بهذا الهجوم الغاشم، تستحقون أن تشعروا بالأمان والاحترام"، وأنهت تعليقها قائلة "الإرهاب لا دين له".

جيجي حديد عارضة أزياء أمريكية من أصل فلسطيني ومعروف عنها الرفض الكامل لأي إساءة للإسلام والمسلمين.


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