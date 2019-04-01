بشرى سارة لأصحاب المعاشات اليوم

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المعاشات

غادة والى

وزيرة التضامن

المنافذ

محمد سعودي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف معاشات شهر أبريل اعتبارًا من اليوم الإثنين لعدد 7.9 ملايين قائم بالصرف، بقيمة إجمالية تقارب 13 مليار جنيه، وذلك بناء علي توجيهات من غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى، بقطاعيه الحكومى والعام والخاص.

وأشارت والي إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي، وعددهم 2.9 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية تقارب 3.6 مليار جنيه، متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ومنافذ مكاتب التأمينات من صباح اليوم  الإثنين الأول من أبريل، وأضافت أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد، وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك،  وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه، اعتبارًا من يوم 10 أبريل.

وأكد محمد سعودى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى الحكومى، أنه تم اتخاذ الاستعدادات كافة اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات، ولضمان انتظام الصرف من المنافذ كافة، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.

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