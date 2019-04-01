  • الإثنين 01 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:46 ص
بحث متقدم
البنك المركزي

"المركزي" يطرح أذون خزانة بـ1.7 مليار جنيه

غادة والي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات اليوم

الجامعة العربية

الجامعة العربية: منعنا نقل 40 سفارة إلى القدس

ريهام سعيد-ارشيفية

ريهام سهيد لـ"الخشاب": "جوازك من سعد قصر عمرك"

مكة

بالفيديو.. "صلاح" يحتفل مع نجلته بهدفه في توتنهام

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

أرشيفية

مقاطع إباحية وكلبان و زوجة خائنة داخل شقة واحدة .. فماذا حدث؟

وزير الخارجية سامح شكري

أول رد من سامح شكري على انسحاب أمير قطر من قمة تونس

وزير التموين

"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

حسام حسن

بالفيديو.. خناقة بين حسام حسن ومهاجم الزمالك

الجامعة العربية: منعنا نقل 40 سفارة إلى القدس

عرب وعالم

الجامعة العربية
الجامعة العربية

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

أبو مازن: نرحب بالأسد في الجامعة العربية

#

البرازيل: نقل السفارة للقدس قد يؤثر على صادرات اللحوم

#

أبو الغيط "منزعج بشدة" حيال هذا الأمر

#

البرلمان العربي يدعو البرازيل والتشيك لعدم نقل سفارتيهما للقدس

إسرائيل

القدس

الجامعة العربية

نقل

سفارات

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن جهودا عربية مشتركة تبذل حاليا مع المجتمع الدولي لمنع أي دولة من أن تحذو حذو الولايات المتحدة في نقل سفارتها إلى مدينة القدس، مشيرا إلى أن اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان باطل ولا يترتب عليه أي آثار قانونية، وأنه لولا الجهود العربية لكانت هناك أكثر من 40 دولة في غضون أشهر نقلت سفارتها إلى القدس، لكن فلسطين ليست وحيدة وتقف بجوارها كل الدول العربية، وحين تتوفر الإرادة السياسية للدول العربية يتحقق الكثير.

ووصف زكي، في تصريح خاص لقناة ( العربية الحدث) الإخبارية، اليوم الإثنين، الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان بالقرار الباطل، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وكل دول العالم رفضته، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تنصب نفسها القائمة بأعمال القانوني الدولي.

وبشأن الملف اليمني، أوضح أن الجامعة العربية تنحاز للشرعية في اليمن بمنتهى الوضوح، وأن الجامعة تثمن جهود المبعوث الأممي لليمن على الرغم من تحفظها لعدم تنسيقه معها بخصوص هذا الملف، مشيرا إلى أن المليشيات الحوثية لم تنفذ اتفاق استكهولم وهناك انتكاسة لهذه الجهود الأممية، معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى تسوية للملف اليمني.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» هل يجوز شرعًا المشاركة فى كذبة أبريل؟
» طاقم تحكيم سلوفيني لإدارة بيراميدز وبتروجت
» ملك المغرب يكشف أسباب مقاطعته للقمم العربية
» الأمطار والبرودة تسيطر علي طقس اليوم
» شاهد.. أول ظهور لأحمد سعد بعد طلاق "الخشاب"
» حقيقة انفصال "الفيشاوي" عن زوجته
» لاسارتي يدرس تجميد نجم الأهلي لفترة
» تلميح خطير من "العسيلي" بعد إعلانه تطليق زوجته
» مقتل مطرب شهير بطلق ناري .. وهذا آخر ما كتبه
» 8 لاعبين جدد قد يدفع بهم "لاسارتي" في مباراة الأهلي مع الاتحاد
» فنانة شهيرة: فكرت في الاعتزال لكن جوزي منعني

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك