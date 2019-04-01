  • الإثنين 01 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:46 ص
بحث متقدم
البنك المركزي

"المركزي" يطرح أذون خزانة بـ1.7 مليار جنيه

غادة والي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات اليوم

الجامعة العربية

الجامعة العربية: منعنا نقل 40 سفارة إلى القدس

ريهام سعيد-ارشيفية

ريهام سهيد لـ"الخشاب": "جوازك من سعد قصر عمرك"

مكة

بالفيديو.. "صلاح" يحتفل مع نجلته بهدفه في توتنهام

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

أرشيفية

مقاطع إباحية وكلبان و زوجة خائنة داخل شقة واحدة .. فماذا حدث؟

وزير الخارجية سامح شكري

أول رد من سامح شكري على انسحاب أمير قطر من قمة تونس

وزير التموين

"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

حسام حسن

بالفيديو.. خناقة بين حسام حسن ومهاجم الزمالك

بالأرقام.. السكة الحديد تفرض غرامات جديدة على الركاب

الحياة السياسية

"النقل" تكشف خصخصة مرفق السكك الحديدية
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

"سكك حديد مصر": 5 تأخيرات برحلات اليوم

#

السكك الحديدية: هذه الأدوية محظور تناولها أثناء العمل

#

تعليق ناري لـ"أديب" على إقالة نائب رئيس السكة الحديد

#

"السكك الحديدية": صدمنا بفشل العنصر البشري

الركاب

السكة الحديد

الغرامات

التذاكر

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر فرض غرامات جديدة على المتهربين من دفع التذاكر داخل القطارات.

وأكدت الهيئة أن تطبيق تلك الغرامات سيبدأ من اليوم الإثنين، الأول من أبريل.

وجاءت الأسعار على النحو التالى:




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» هل يجوز شرعًا المشاركة فى كذبة أبريل؟
» طاقم تحكيم سلوفيني لإدارة بيراميدز وبتروجت
» ملك المغرب يكشف أسباب مقاطعته للقمم العربية
» الأمطار والبرودة تسيطر علي طقس اليوم
» شاهد.. أول ظهور لأحمد سعد بعد طلاق "الخشاب"
» حقيقة انفصال "الفيشاوي" عن زوجته
» لاسارتي يدرس تجميد نجم الأهلي لفترة
» تلميح خطير من "العسيلي" بعد إعلانه تطليق زوجته
» مقتل مطرب شهير بطلق ناري .. وهذا آخر ما كتبه
» 8 لاعبين جدد قد يدفع بهم "لاسارتي" في مباراة الأهلي مع الاتحاد
» فنانة شهيرة: فكرت في الاعتزال لكن جوزي منعني

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك