حرس الحدود ضيف ثقيل على "الطلائع"

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يدخل فريق حرس الحدود اختبارًا صعبًا حينما يواجه نظيره طلائع الجيش، في الخامسة مساء على ملعب الجهاز العسكري ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشري لحصد الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول الترتيب، وعلى جانب آخر يطمح البلجيكي ايميل المدير الفني لطلائع الجيش إلى عودة فريقه لطريق الانتصارات بعد سلسة من الهزائم والتعادلات.

ويحتل فريق الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة، بينما يحتل الحرس المركز الحادى عشر برصيد 29 نقطة.


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