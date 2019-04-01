» هل يجوز شرعًا المشاركة فى كذبة أبريل؟

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مصر

كذبة إبريل

الفتاء

المواكنين

طالبت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعدم المشاركة فى كذبة أبريل.

وقالت الإفتاء: "لا تشارك في كذبة أبريل، المسلم لا يكون كذابًا حتى ولو على سبيل المزاح، الكذب متفق على حرمته، ولا يرتاب أحدٌ في قُبحه"

وأضافت أن الأدلة الشرعية على ذلك كثيرة، منها ما أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" واللفظ لمسلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال «مِن علاماتِ المُنافِق ثلاثةٌ: إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا وَعَدَ أَخلَفَ، وإذا اؤتُمِنَ خانَ».


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