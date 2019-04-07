هفوة لسان لـ"إليسا" عن " خاشقجي".. ماذا حدث

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هفوة لسان جاءت على لسان الفنانة اللبنانية إليسا تعرضت بسببها لموقف محرج وغضب سعودي.

وكانت الفنانة اللبنانية خلال إحيائها حفلا فنيا في دبي مؤخرا، تلفظت بكلمة "خاشقجي" بدلا من "قهوجي".

وبحسب ما تم تداوله، فإن "إليسا" قبل بدء حفلتھا في دبي، شكرت كل من جاء لمشاھدة حفلھا والاحتفال معھا، وشكرت عددا من الأشخاص ووجھت تحية لشخص يدعى "ماھر قهوجي"، إلا أنها أخطأت ونادته بماهر خاشقجي، ومن ثم قهقهت عاليا على الھفوة باسم العائلة.

وتسببت هفوة إليسا هذه وقهقهتها الصاخبة في غضب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبتها على هذا الفعل.

يذكر أن إليسا كانت قد نشرت أوائل الشهر الماضي صورة عبر حسابها في موقع "تويتر" حيث بدا عليها علامات التعب بعد خضوعها لجراحة في أحد مستشفيات بروكسل.

وظهرت عقب إجرائها العملية الجراحية في صورة مع إحدى صديقاتها، في شكل صادم.

وأظهرت الصورة انتفاخ أيادي إليسا، نتيجة العملية التي أجرتها في يدها اليمنى للتخلص من احتقان المياه الناتج عن العلاج الذي خضعت له للشفاء من مرض سرطان الثدي.

وأثارت الصورة حينها قلق محبيها الذين حرصوا على الاطمئنان عليها، متمنين لها أن تكون بخير وفي أفضل حال عقب الجراحة التي خضعت لها في بلجيكا.


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