الأهلي يطلب حضور 60 ألف مشجع أمام صن داونز

07 أبريل 2019 - 02:01 م

تلقت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بموافقة «كاف» على إقامة مباراة الفريق الأحمر مع صن داونز الجنوب أفريقي المقرر لها يوم 13 أبريل الجاري في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ببرج العرب.

من جانبه قال محمد مرجان، المدير التنفيذي بالنادي الأهلي، أن النادي خاطب اتحاد الكرة؛ من أجل مخاطبة الجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير المسموح لها بحضور المباراة إلى 60 ألف مشجع؛ نظرا لأهمية المباراة، وحاجه الفريق لجماهيره في هذه المباراة.

يذكر أن الأهلي خسر لقاء الذهاب أمس، السبت، بجنوب أفريقيا بخماسية نظيفة.