» الصحة: هذه المحافظة الأعلى فى الإصابة بفيروس سى

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قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن أعلى نسبة إصابة بـ"فيروس سي" في الفئة العمرية من 56 لـ65 سنة، تليها الفئة العمرية الأكبر من 66 سنة.

وأوضح "صلاح"، في حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن أعلى 4 محافظات من حيث الإصابة بالفيروس، هى "المنوفية، المنيا، الدقهلية، الشرقية".

وأشار إلى أن تكنولوجيا الحملة سهلت على المواطن الكثير من الطرق، مؤكدًا أنها لم تدع المتخلفين عن موعد الكشف في المناطق التي انتهت بها عملية المسح، ويوجد 150 مركزًا مستمرًا لإجراء التحليل على المتخلفين عن الكشف.

وأضاف مستشار وزيرة الصحة، أن الرقم الخاص بتلقي مكالمات المواطنين استقبلت مئات الآلاف من المكالمات، موضحًا أن أكثر من 150 ألف شخص تم حجز موعد لهم، لتلقي العلاج على السيستم الخاص، وتم إبلاغهم لكنهم لم يأتوا.

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