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حبس المتهمين باقتحام شقة واغتصاب سيدة ببولاق

قضايا وحوادث

اغتصاب 8/5/2017
ارشيفية

شيماء السيد

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تجديد حبس شابين وفتاة تم ضبطهم فى وضع مخل بالآداب داخل شقة

قررت نيابة بولاق الدكرور حبس المتهمين باقتحام شقة ربة منزل، 4 أيام لاتهامهما باقتحام شقة واغتصاب سيدة وتصويرها عارية تحت تهديد السلاح عرض المجنى عليها على الطب الشرعى لبيان تعرضها للاغتصاب من عدمه.

كانت ربة منزل تقدمت ببلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور يفيد بتعرضها للاغتصاب على يد شابين اقتحما شقتها بدائرة القسم.

وأشارت التحريات بإشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أنه أثناء تواجد المجني عليه بمفردها داخل شقتها اقتحم شخصان الشقة، وقاما بتجريدها من ملابسها تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وتعديا عليها جنسيًا حيث تناوبا اغتصابها.

وأكدت المجني عليها، قيام المتهمين بتصوير مقطع فيديو لجريمتهما لتهديدها، وعدم إبلاغها عن الحادث، وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، من إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بجريمتهما، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بقرارها المتقدم.


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