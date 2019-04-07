اشتعال مواقع التواصل بمقطع فيديو لـ"المثليين"

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احتفال المثليين
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أعاد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي  أمس نشر مقطع فيديو لمهرجان قد سبق فعله في مدينة نيويورك من العام الماضي 2018، ، والذي حظي حينها بتغطية إعلامية واسعة.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، حيث يظهر فيه مثليون وهم يرقصون في شوارع مدينة نيويورك الأميريكية.

ويظهر مقطع الفيديو مشاركة مجموعة من المثليين العرب، من بينهم لبنانيون، وذلك على أنغام أغنية الفنانة "نجوى كرم"، ويحملون العلم اللبناني وأعلام دول عربية أخرى.

ويقوم المثليون في كل عام بإحياء شهر" الفخر" في يونيه ، حيث يعبر عنه بشهر الفخر أو الكبرياء عند المثليين جنسيا، حيث يقام في هذا الشهر العديد من المهرجانات والحفلات والمسيرات والاجتماعات وتنشط حركة الجمعيات والمؤسسات المتعلقة بالمثليين.

ويجمع هذا الشهر ذوي الميول الجنسية المثلية، المزدوجة، والمتحولة، ويشار إليهم باللغة العربيّة بمجتمع الميم.

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