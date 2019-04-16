» عامل يقتل زوجته بسبب "الرغي" في قنا

16 أبريل 2019 - 11:16 ص

أمرت نيابة مركز فرشوط بقنا، بحبس عامل 4 أيام لاتهامه بقتل زوجته المسنة، ضربًا بشومة بمنطقة الرأس ما أدى إلى وفاتها.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا، يفيد بضبط "أمين رع ال" 78 سنة، عامل، لاتهامه بالتعدى على زوجته "رتيبة ح ع" 60 سنة، ما أدى إلى وفاتها، وأنكر المتهم ارتكاب الحادث أمام النيابة العامة، بينما اعترف فى محضر شرطة فرشوط، بقتل زوجته لأنها دائمة افتعال المشكلات وكثيرة الرغى.

وأضاف المتهم: "يوم الحادث أصبت بصداع شديد كانت زوجتى تتحدث فى أمور تافهة، وطلبت منها السكوت أكثر من مرة وهددتها بالضرب بالشومة، لكنها لم تردع لكلامى وحديثى معها، فضربتها ضربة واحدة تسببت فى وفاتها".