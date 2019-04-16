وفاة أستاذ عقيدة أثناء المحاضرة.. هذه آخر كلماته

16 أبريل 2019 - 11:21 ص

دأب على محاضراته بالجامعة لتأدية رسالته بتعليم طلابه علم الشريعة الإسلامية بجامعة اليرموك، وأثناء المحاضرة فوجئ الطلاب بمعلمهم الدكتور يوسف الزيوت يقول: "يا بني سامحوا واعفوا فالحياة زائلة ولا نعرف متى يأتينا الموت ولكل بداية نهاية فأوصيكم يا أبنائي بحسن الخاتمة لا إله إلا الله" ثم توفي مباشرة.

ونعى الزيوت جميع طلابه واصفين إياه بالصفات الحميدة والأخلاق الكريمة وإنه كان دائمًا يمدهم بالعلم النافع.

وقالت زميلة به بالجامعة: "توفي زميلنا الدكتور يوسف الزيوت بالقاعة أمام طلابه وطالباته وهو يعطيهم محاضرة في العقيدة، رحم الله أخونا الشيخ".

وقال آخر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى أستاذنا الحبيب العالم الجليل الدكتور يوسف الزيوت (أبو حمزة)، حيث تعرض لنوبة قلبية اليوم أثناء تدريسه في كلية الشريعة في جامعة اليرموك، ونقلناه على أثرها إلى مستشفى الملك عبد الله".

وأضاف: "طبت أيها الحبيب وطابت سيرتك وطاب ذكرك؛ وهنيئًا لك أن ختم الله لك حياتك وأنت تعلّم طلبتك العقيدة الإسلامية وفق منهج الله ورسوله الكريم.. رحمك الله رحمة واسعة وغفر له وألحقك بالصالحين من عباد".