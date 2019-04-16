جامعة الأزهر تعلن عن شروطها لأداء اختبار القرآن الكريم

16 أبريل 2019 - 11:25 ص

وضعت جامعة الأزهر، ضوابط امتحانات القرآن الكريم، لكل الطلاب في جميع الفرق الدراسية للعام الدراسي 2018 /2019 .

وقالت الجامعة في بيان: يجب أن يكون شكل الامتحان كالتالى:

- ربع القرآن أو خمسة أجزاء

- إذا كان يؤدى الطلاب الامتحان في ربع القرآن أو 5 أجزاء، فإنها يكون الامتحان عبارة عن خمسة أسئلة مكونة من "أ - ب"، على أن يكون أحد الأسئلة من أوائل السور، وسؤالان من أوائل الأرباع، وسؤالان من بين الأرباع، ويشترط أن لايقل الاجابة عن عشرة أسطر ولا تزيد على اثنى عشر سطرًا.

- نصف القرآن

يكون الامتحان عبارة عن خمسة أسئلة مكونة من "أ - ب"، على أن يكون سؤالان من مقرر الفرقة الأولى، وثلاثة أسئلة من مقرر الفرقة الثانية .

على أن يكون أحد الأسئلة من أوائل السور، وسؤالان من أوائل الأرباع، وسؤالان من بين الأرباع، ويشترط أن لايقل الاجابة عن عشرة أسطر ولا تزيد عن اثنى عشر سطرًا .

- ثلاثة أرباع القرآن

يكون الامتحان عبارة عن خمسة أسئلة مكونة من "أ - ب"، على أن يكون سؤال من مقرر الفرقة الأولى، وسؤال من مقرر الفرقة الثانية، وثلاثة أسئلة من مقرر الفرقة الثالثة .

على أن يكون أحد الأسئلة من أوائل السور، وسؤالان من أوائل الأرباع، وسؤالان من بين الأرباع، ويشترط أن لايقل الاجابة عن عشرة أسطر ولا تزيد على اثنى عشر سطرًا.

- القرآن كاملًا

يكون الامتحان عبارة عن خمسة أسئلة مكونة من "أ - ب"، على أن يكون سؤالان من مقرر الفرقة الأولى والثانية والثالثة، ثلاثة أسئلة من مقرر الفرقة الرابعة .

على أن يكون أحد الأسئلة من أوائل السور، وسؤالان من أوائل الأرباع، وسؤالان من بين الأرباع، ويشترط أن لايقل الاجابة عن عشرة أسطر ولا تزيد على اثنى عشر سطرًا