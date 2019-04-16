جامعة الأزهر تعلن عن شروطها لأداء اختبار القرآن الكريم

متابعات حنان حمدتو
وضعت جامعة الأزهر، ضوابط امتحانات القرآن الكريم، لكل الطلاب في جميع الفرق الدراسية للعام الدراسي 2018 /2019 .
وقالت الجامعة في بيان: يجب أن يكون شكل الامتحان كالتالى:
- ربع القرآن أو خمسة أجزاء
- إذا كان يؤدى الطلاب الامتحان في ربع القرآن أو 5 أجزاء، فإنها يكون الامتحان عبارة عن خمسة أسئلة مكونة من "أ - ب"، على أن يكون أحد الأسئلة من أوائل السور، وسؤالان من أوائل الأرباع، وسؤالان من بين الأرباع، ويشترط أن لايقل الاجابة عن عشرة أسطر ولا تزيد على اثنى عشر سطرًا.
- نصف القرآن
يكون الامتحان عبارة عن خمسة أسئلة مكونة من "أ - ب"، على أن يكون سؤالان من مقرر الفرقة الأولى، وثلاثة أسئلة من مقرر الفرقة الثانية .
على أن يكون أحد الأسئلة من أوائل السور، وسؤالان من أوائل الأرباع، وسؤالان من بين الأرباع، ويشترط أن لايقل الاجابة عن عشرة أسطر ولا تزيد عن اثنى عشر سطرًا .
- ثلاثة أرباع القرآن
يكون الامتحان عبارة عن خمسة أسئلة مكونة من "أ - ب"، على أن يكون سؤال من مقرر الفرقة الأولى، وسؤال من مقرر الفرقة الثانية، وثلاثة أسئلة من مقرر الفرقة الثالثة .
على أن يكون أحد الأسئلة من أوائل السور، وسؤالان من أوائل الأرباع، وسؤالان من بين الأرباع، ويشترط أن لايقل الاجابة عن عشرة أسطر ولا تزيد على اثنى عشر سطرًا.
- القرآن كاملًا
يكون الامتحان عبارة عن خمسة أسئلة مكونة من "أ - ب"، على أن يكون سؤالان من مقرر الفرقة الأولى والثانية والثالثة، ثلاثة أسئلة من مقرر الفرقة الرابعة .على أن يكون أحد الأسئلة من أوائل السور، وسؤالان من أوائل الأرباع، وسؤالان من بين الأرباع، ويشترط أن لايقل الاجابة عن عشرة أسطر ولا تزيد على اثنى عشر سطرًا
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