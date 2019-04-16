  • الثلاثاء 16 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:55 م
بحث متقدم
صلاح وماني

أسطورة "الريدز" يطالب برحيل "صلاح" وبقاء ماني

بطاقة التموين - صورة أرشيفية

مفاجأة سارة للمحذوفين من البطاقات التموينية

لاسارتي

بالأسماء.. لاسارتي يستغنى عن 4 لاعبين

صورة الخبر

مازال الوقت مبكرًا للاحتفال.."البشير" لم يسقط بعد

كنيسة نوتردام

200 مليون يورو من أغنى رجل أوربي لترميم نوتردام

مذبحة نيويلندا

تهديدات بالقتل تصل لموزعي فيديوهات مذبحة نيوزيلندا

يوسف الزيوت

وفاة أستاذ عقيدة أثناء المحاضرة.. هذه آخر كلماته

حريق الكنيسة

هجوم على قيادي إخوانى تضامن مع كنيسة نوتردام

السعودية

السعودية تنفذ 33 مشروعًا سياحيًا بتمويل 1.1 مليار ريال

حريق كنيسة نواردام

قيادي بحركة يهودية: حرق كنيسة نوتردام عقاب من الرب

بشرى سارة من "التعليم" للمعلمين

آخر الأخبار

وزير التعليم
وزير التعليم

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"الإسكان الاجتماعي" تزف بشرى سارة لأهالي الصعيد

#

بشرى سارة للمصريين العاملين في السعودية وأسرهم

#

وزارة الخارجية تزف بشرى سارة للأطباء

#

بالفيديو..إعلامي شهير يزف بشرى سارة للمواطنين


أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستطلق مسابقة جديدة لقبول معلمين خلال الأيام المقبلة.

 وشدد "عمر"، فى مؤتمر صحفى، على أن يكون الإعلان في يونيو المقبل والعقود المؤقتة الحالية سوف تنتهى خلال شهرين.

 وأوضح أن الشروط سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، ولكن يحق لأصحاب العقود التقدم لها، وهي ستكون إلكترونية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» عامل يقتل زوجته بسبب "الرغي" في قنا
» المجلس العسكري السوداني يكشف عن مشاركة قواته في حرب اليمن
» أنباء عن احتجاز رهينة في مترو موسكو
» فى ذكرى وفاته.. معلومات لا تعرفها عن الضيف أحمد
» درجات الحرارة المتوقعة اليوم
» سميحة أيوب عن زواجها العرفي: كنت فاكرة إنكم هتهتموا أكتر إن اتنصب عليا
» شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لـ"تركي آل الشيخ" .. ما فحواها؟
» هكذا رد السعدني على احتضان سيد رجب لفتاة في زفافها
» فنان مصري شهير يشتري سيارة "ميسي"
» رئيس الزمالك يهاجم رضا عبد العال بقوة
» تزوجت من مسيحي .. وماتت بالسرطان .. هذه قصة ناهد شريف

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان