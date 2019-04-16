تهديدات بالقتل تصل لموزعي فيديوهات مذبحة نيوزيلندا

16 أبريل 2019 - 11:48 ص

تهديدات بالقتل تلقاها عدد من الأشخاص الذي اتهموا بحيازة أو توزيع التسجيل المصور لمجزرة المسجدين في نيوزيلندا، الشهر الماضي.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء فإن المدعية بيب كيوري قالت: " إن تهديدات بالقتل وجهت ضد عدد من المدعى عليهم، وفقا لما نشره موقع أخبار محكمة كرايست تشيرش، ولم يتم نشر أسماء خمسة من المتهمين الستة بموجب أمر قضائي".

وكان تسجيل صور مباشر للمجزرة المروّعة التي قتل فيها 50 شخصا، قد انتشر بسرعة على الإنترنت في الساعات الأولى للهجوم، محذرة السلطات من مغبة مشاركة التسجيل، معتبرة ذلك غير قانوني في نيوزيلندا".

كما مثل 6 أشخاص أمام المحكمة بتهمة حيازة أو نشر التسجيل للاعتداء المروع في 15 مارس الماضي، حيث أخلى القاضي ستيفن آودريسكول سبيل ثلاثة من المدعى عليهم بكفالة، مؤكدا مواصلة أمر منع النشر ومحذرا أي شخص من تنفيذ العقاب بآخرين.

وقد وجهت لأحد المتهمين ويبلغ عمره 18 عاما، تهمة حيازة صورة لأحد المسجدين كتب تحتها عبارة " تحقق الهدف".

وقال آودريسكول : "من الحكمة جعل العدالة تأخذ مجراها من دون تدخل خارجي، من أي شخص إما يؤيد الذين مثلوا أمام المحكمة أو من يرغب بتنفيذ نوع من العقاب بحقهم قبل مثولهم أمام المحكمة".