» محسن صالح: كذب المحللون وعاد نجم الأهلي للصعود

27 أبريل 2019 - 09:17 ص

انتقد محسن صالح - نجم الأهلي السابق - ما قاله بعض المحللين عن تراجع فرص الأهلي في الفوز بالدوري بعد خسارته من بيراميدز.



وقال "صالح" في تغريدة عبر "تويتر": "(كذب المحللون ولو صدقوا)..لم تصمد توقعاتهم أكثر من أسبوع وعادت أسهم الأهلي إلي الارتفاع .. تقدم خطوة وملامح البطولة ظهرت أمامه وأصبح القرار قراره والكرة بين أقدامه.. فقط يحتاج للفوز في جميع مبارياته حتي لو تعادل مع الزمالك ومساعدة صديق قد تغني عن ذلك.. مجنونة هي الكرة وكل شئ وارد"...

