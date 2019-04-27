» وصلة رقص لـ"رانيا يوسف" و"غادة عادل" بالجونة

27 أبريل 2019 - 09:21 ص



دخلت الفنانة رانيا يوسف و غادة عادل في وصلة رقص سويا علي أغنية " علي حبك" للمطرب عمرو دياب بالجونة ".



وأحيا الفنان عمرو دياب حفلا غنائيًا ضخمًا في الجونة وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات، كما حرص نخبة من نجوم الفن على الحضور أيضًا.



وقدم الهضبة خلال الحفل باقة من أغانيه التي لاقت تفاعلا من كل محبيه وعشاقه مثل "يتعلموا، هدد، مقدرش عالنسيان، أحلى وأحلى" وغيرها من الأغاني.



وطرح عمرو دياب مؤخرًا أغنية "مقدرش ع النسيان" وحقق من خلالها نسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، كما يعكف حاليًا على التحضير لأغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه الصيف المقبل.

