الجار الله يكشف مفاجأة عن الاقتصاد المصري

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قال الكاتب والصحفي الكويتي أحمد الجار الله إن معظم دول الخليج سعيدة لما يمر به الاقتصاد المصري من تعافي.

وكتب الجار الله على حسابه في "تويتر": " خمس دول من مجلس التعاون سعيدة ومتابعة لما يمر به الاقتصاد المصري من ترتيبات ناجحة، وأن مصر السيسي نجحت في خلق بنية تحتية.

وأضاف أن دول الخليج ثمنت شبكة الطرق التي تم إنشاؤها وشبكة المصانع متعددة الأغراض أدت إلى زيادة التصدير وانخفاض الاستيراد العشر سنوات المقبلة، منوهًا بأن السيسي يريد لمصر ككوريا الجنوبية".

ولاقت تدوينة الجار الله تفاعلاً واسعًا، حيث كتب أحد رواد تويتر قائلا: "كل الدراسات والمؤشرات الاقتصادية بتدل أن مصر ماشية في الطريق الصحيح وبخطي متسارعة".

وكتب آخر: "بارك الله فيك.. وربنا يسعد جميع إخواننا في الخليج".

وأضاف أحد النشطاء قائلا: "هذا من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.. صدق الله العظيم".


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