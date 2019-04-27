"الوزراء" يهنئ البابا "تواضروس" بعيد القيامة

27 أبريل 2019 - 09:55 ص

أرسل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة.

وجاء في نص البرقية: "يسرّني أن أبعث إلى قداستكم وإلى جميع الأخوة الأقباط أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، سائلين المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة عليكم بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرُقي والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعًا؛ كي تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار".