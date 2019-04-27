رسالة هتلر الأخيرة فى مزاد علني.. ماذا كتب فيها

27 أبريل 2019 - 09:56 ص

في مزاد بالولايات المتحدة الأمريكية، تعرض "رسالة انتحار" الزعيم النازي، أدولف هتلر، للبيع، والتي أبلغ فيها أحد جنرالاته بأنه لن يغادر برلين.

وتعرض الرسالة النادرة في مركز المزادات الأمريكي "Alexander Historical Auctions " في ولاية ماريلاند.

وذكر رئيس المركز، بيل باناجوبولوس، أن الرسالة تشكل دليلاً استثنائيًا ومكتوبًا، يؤكد نية هتلر البقاء والموت في العاصمة الألمانية، بعيد خسارته الحرب، ما يجعل من تلك الوثيقة "رسالة انتحار هتلر".

وكان الزعيم النازي قد أرسل هذه الرسالة في عام 1945، والتي أراد من خلالها أن يظهر أمام جنوده وضباطه بصورة "الزعيم الباسل حتى النهاية"، إلا أن نهايته الحقيقية لم تكن جيدة.

وقد كتب هتلر في رسالته النادرة، إلى المارشال فرديناند شورنر: "يتوجب عليّ البقاء في برلين، لكي أشارك بشكل مشرف في المعركة الحاسمة لأجل ألمانيا، ولكي أكون خير مثال لكل الباقين".

وأضاف هتلر في رسالته: "أعتقد أنني بهذه الطريقة أقدم أفضل خدمة لألمانيا.. أما بالنسبة لكم، فعليكم تقديم كل ما باستطاعتكم للنصر في النضال من أجل برلين".

يذكر أن أدولف هتلر وحبيبته، إيفا براون، أقدما على الانتحار في ملجأ في برلين، عام 1945 .

وتنفي هذه الرسالة ما يتم تداوله بأن هتلر غادر ألمانيا إلى الأرجنتين من خلال غواصة بعد سقوط برلين.