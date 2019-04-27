«المسابقات» تعلن موعد إيقاف الدورى

27 أبريل 2019 - 10:04 ص

قررت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، إيقاف الدوري الممتاز يوم 2 يونيو المقبل رسميًا من أجل استعداد المنتخب الأول لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وتراجعت المسابقات عن إيقاف المسابقة يوم 3 يونيو تحسبًا لاستدعاء أى من اللاعبين الأجانب المحترفين بالدورى المصري لمنتخبات بلادهم، خاصة أن الأجندة الدولية لـ"فيفا" ستكون يوم 3 حتى 11 يونيو إلى جانب ارتباط المنتخب الأولمبي بخوض معسكر خارجي، ومن المرجح أن يتم السفر يوم 3 يونيو وهو ما دفع مسابقات الجبلاية لإيقاف الدورى يوم 2 يونيو على أن يتم استئناف باقي المباريات عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا 2019 فى شهر يوليو.