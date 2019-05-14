أحمد موسى: "أنا بعرف إزاي أخد حقي"

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أثنى الإعلامي أحمد موسى، على استدعاء المجلس الأعلى للإعلام، للمنتج المعتدي على مقر موقع صدى البلد الإخباري، للتحقيق في الشكوى المقدمة ضده، من قبل مؤسسة صدى البلد.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على فضائية " صدى البلد": "شبكة صدى البلد سلكت طريق القانون ضد المنتج، حيث تقدمت إلهام أبو الفتح، رئيس الشبكة، بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام، لحفظ حقوق الشبكة في إذاعة مسلسل سوبر ميرو" .

وأضاف أن الشكوى ناشدت الأعلى للإعلام بإلزام الشركة المنتجة بتسليم حلقات مسلسل سوبر ميرو إلى صدى البلد، أو منع إذاعته على القنوات كافة، إعمالا بمبدأ المساواة ومنع الاحتكار، معقبا: "أحمد موسى بيعرف إزاي ياخد حقه بالقانون".

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