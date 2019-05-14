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سرقة منزل "دياز" المدير الفني لنادي بيراميدز

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دياز
دياز

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ذكرت تقارير صحفية فى الأرجنتين، أن منزل رامون دياز المدير الفني لنادي بيراميدز تعرض للسرقة في أحد ضواحي العاصمة بيونيس أيرس.

وذكرت صحيفة "أوليه"، أن المدرب الأرجنتيني الذى يعمل حاليًا في مصر لتدريب نادي بيراميدز، تعرض منزله لسطو عبر تشكيل عصابي استولى على مبالغ مالية بالدولار وبعض المجهورات.

ونشرت الصحيفة تصريحات لمصدر بشرطة العاصمة الأرجنتينية قال فيها: "تعرض منزل رامون دياز للسرقة، وكانت أبرز المسروقات مبالغ مالية بالدولار ولا نعرف المبلغ بالتحديد حتى الآن، بجانب بعض المجهورات." وتابع: "المنزل خالى منذ يناير الماضى حيث كانت زيارة دياز الأخيرة إلى هنا خلال فترة عمله في مصر."

وأوضحت أوليه أن العصابة تركت بعض الأشياء الثمينة في الشقة ولم تسرقها وأبرزها 3 أحذية ذهبية كانت بغرفة المعيشة، وبعض الكؤوس والميداليات.

واختتمت الصحيفة الأرجنيتينة تقريرها مؤكدًا أنها ليست المرة الأولى التى يتعرض فيها منزل رامون دياز للسرقة، حيث سبق وعانى من نفس الأمر في ديسمبر 2016.


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