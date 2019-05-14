» أمريكا تتخذ قرارًا بشأن "الكلاب" المصرية

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كلاب

عمرو محمد-متابعات

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أصدرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بأمريكا، قرارًا فرض حظر مؤقت على استيراد  الكلاب  من مصر، وذلك إثر تقارير أثبتت إصابة 3 كلاب مصرية وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية مصابة بداء الكلب .

من جهتها، نشرت الهيئة الأمريكية بيانا تحظر بموجبه استيراد الكلاب من مصر، على أن يدخل الأمر حيز التنفيذ فورا، على أساس من التقارير التي أثبتت مرض الكلاب المصرية .

وقالت إن الأمر جاء بعد اكتشاف 3 حالات لكلاب مصابة بالداء الذي يعرف أيضا بـ”السعار”، منذ مايو 2015، مشيرة إلى خطوتها تأتي لحماية الصحة العامة في البلاد .

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها تخلصت نهائيا منذ هذا المرض عام 2007 .

ولفتت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن داء الكلب، مميت لكل من البشر والحيوانات على حد سواء، مؤكدة أن استيراد كلب واحد من قد يؤدي إلى انتقال عدوى المرض إلى البشر .

ويشمل الأمر حظر استيراد الكلاب التي تأتي من مصر، حتى تلك التي تأتي عبر بلد ثالث، في حال عاشت فيها لمدة تقل عن 6 أشهر .

وقالت الهيئة الأميركية إن هذا الأمر سيستمر، حتى تتوفر ضمانات رعاية بيطرية لمنع استيراد الكلاب المصابة من مصر .

لكن في حالة واحدة يمكن استيراد الكلاب من مصر، وفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي الحصول على الموافقة الخطية المسبقة منها .


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